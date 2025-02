Deputados e senadores elegem presidentes e mesas diretoras neste sábado

Os parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado Federal escolherão, neste sábado, os representantes que comandarão cada uma das duas casas legislativas pelos próximos dois anos. Além do presidente de cada parlamento, ainda serão votadas as chapas que compõem os demais cargos das mesas diretoras.

A previsão é de que, no Senado, a eleição inicie às 10h. Já a da Câmara está prevista para o período da tarde, às 16h.

Senado

Serão escolhidos o presidente, dois vice-presidentes e oito secretários – quatro titulares e quatro suplentes. Atualmente, existem quatro senadores estão na corrida para ocupar a presidência do Senado para o biênio 2025-2026: Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), Marcos Pontes (PL-SP), Marcos do Val (Podemos-ES) e Eduardo Girão (Novo-CE).

A escolha do presidente ocorre na primeira reunião preparatória, onde os postulantes formalizam, por escrito, a candidatura na Secretaria-Geral da Mesa. Segundo informações da Agência Brasil, após a formalização, o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comunica as candidaturas formalizadas ao Plenário e em seguida, os candidatos discursarão em defesa de suas candidaturas.

Terminados os discursos, inicia-se a votação, que é secreta, em cabines e em cédulas contendo os nomes dos candidatos, além de rubricas dos atuais presidente e vice-presidente do Senado. O voto, então, será depositado em uma urna instalada na Mesa e, por fim, o parlamentar assina a lista de votação.

Caberá ao atual presidente e auxiliares fazerem a apuração. Terminada a contagem, os votos serão triturados. Vence o candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos.

A posse do novo presidente será feita logo após o anúncio do eleito, finalizando a primeira reunião preparatória, dando início à convocação da segunda reunião, prevista para as 11h, onde serão formalizados e escolhidos os demais componentes da Mesa Diretora, também por voto secreto.