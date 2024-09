Deputados querem que Lula peça prisão de Nicolás Maduro

Um grupo de deputados bolsonaristas articula para que a Comissão de Relações Exteriores (Creden) da Câmara faça um pedido formal ao Itamaraty visando a prisão do ditador venezuelano Nicolás Maduro.

Na semana passada, os parlamentares protocolaram um requerimento nesse sentido. Por meio dele, solicitam que a Creden peça a Lula, por meio do Itamaraty, formalize o pedido de prisão de Maduro ao Tribunal Penal Internacional.

Deputados articulam para que comissão requisite a Lula pedir prisão de Nicolás Maduro

Nicolás Maduro foi declarado vencedor das eleições de julho na Venezuela

Ditador enfrenta oposição internacional, que contesta resultado das urnas sem apresentação das atas

Nicolás Maduro após votar no domingo (28/7)

Nicolás Maduro e Lula

“Solicitamos que o Presidente da República encaminhe ao Procurador do Tribunal Penal Internacional um pedido de emissão de mandado de prisão contra Nicolás Maduro, pela prática de crimes contra a humanidade”, escrevem os deputados.

O pedido foi protocolado pelo deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP),, o autodenominado príncipe, mas conta ainda com as assinaturas de:

Daniela Reinehr (PL-SC) Marcos Pollon (PL-MS) Marcel van Hattem (Novo-RS) Zucco (PL-RS) General Girão (PL-RN) Rodrigo Valadares (União-SE) Mario Frias (PL-SP) Eduardo Bolsonaro (PL-SP) Pastor Gil (PL-MA) Sargento Fahur (PSD-PR) Ricardo Salles (Novo-SP) Crise na Venezuela Na última segunda-feira (2/9), um tribunal venezuelano acatou o pedido da Procuradoria-Geral da Venezuela e pediu a prisão de Edmundo González, que concorreu contra Maduro nas eleições presidenciais de julho.

A decisão agravou ainda mais a crise gerada após o pleito, na qual Maduro foi declarado vencedor pela justiça eleitoral da Venezuela, controlada por seus aliados, sem apresentar as atas eleitorais.

Após o pedido de prisão, o Brasil emitiu uma nota em conjunto com o governo da Colômbia, criticando a decisão. “Os governos de Brasil e Colômbia manifestam profunda preocupação com a ordem de apreensão emitida pela Justiça venezuelana contra o candidato presidencial Edmundo González Urrutia, no dia de ontem, 2 de setembro.”