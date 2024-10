Derrota em casa? Apesar de “soberania” em prefeituras, caciques do PSD na Bahia sofrem derrotas em municípios de origem

O PSD manteve sua hegemonia no comando das prefeituras baianas, mas isso não resultou em vida fácil para os caciques no partido ao redor do estado. Senadores, deputados federais e deputados estaduais, que são lideranças da legenda, colecionaram duras derrotas em seus municípios de origem e/ou em seus redutos eleitorais na disputa deste ano.

Para começar, vamos falar do presidente estadual do PSD, o senador Otto Alencar, que, apesar de ser uma das lideranças políticas da Bahia, foi um dos que saíram derrotados em seus municípios origem. Em Ruy Barbosa, o líder do partido no estado apoiou o candidato Marivaldo Leite (PSD), que perdeu a disputa nas urnas para o ex-prefeito da cidade, Bonifácio (MDB).

Um detalhe importante sobre essa eleição é que, mesmo ganhando o pleito na cidade, o emedebista pode acabar não assumindo o mandato. O ex-prefeito está com a candidatura sub judice e aguarda a decisão da Justiça Eleitoral para ter a confirmação se assumirá ou não a prefeitura pelos próximos quatro anos.

Irmão do senador, o deputado estadual Eduardo Alencar, apesar de nascido em Ruy Barbosa, possui seu reduto eleitoral formado em Simões Filho. No município, o parlamentar apoiou Edson Almeida (PSD). Mesmo sendo influente na cidade, Eduardo Alendar não evitou a derrota do socialdemocrata pela prefeitura, ficando atrás do vereador Del (União).

Em contrapartida aos “Alencar”, a família Coronel, do senador Angelo, do deputado federal, Diego, e do estadual Angelo Filho, obteram êxito em Coração de Maria. Os “Coronel” apoiaram o atual prefeito da cidade, Kley Lima (Avante), que se reelegeu com 67,17% dos votos válidos.

Voltando para os “derrotados”. Uma das grandes disputas no interior do estado foi travada por Adolfo Menezes, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), e o deputado federal Elmar Nascimento (União), que figura entre os candidatos para suceder Arthur Lira (PP-AL) na presidência na Câmara.

Na “batalha de gigantes” em Campo Formoso, o irmão de Elmar, Elmo Nascimento (União), venceu a esposa de Adolfo, Denise Menezes (PSD). Elmo ganhou a prefeitura do município em um “golpe duro”, com 62,68% dos votos válidos.

Alex da Piatã, que é ex-vice-prefeito de Conceição de Coité, também não conseguiu eleger a sua esposa Val (PSD) na disputa contra o atual prefeito, Marcelo Passos (União). A prefeiturável apoiado por Alex somou apenas 12,45% dos votos válidos, ocupando o 3º lugar, enquanto o candidato à reeleição chegou aos 59,90%.

Ainda no interior, o deputado estadual e ex-prefeito de Ibititá, Cafe Barreto, viu o seu candidato Celson (PSD) amargar a terceira colocação na eleição da prefeitura da cidade. O apoiado pelo parlamentar registrou 23,75% dos votos válidos, enquanto o futuro prefeito, Dr Afonso (MDB) teve 42,65%.

Houve aqueles deputados também que arriscaram se lançar na disputa, como foi o caso de Eures Ribeiro, em Bom Jesus da Lapa, e Claudia Oliveira, na cidade de Porto Seguro. Apenas um deles saiu com êxito nas urnas, no caso, Eures retornou à prefeitura de Bom Jesus da Lapa para um quarto mandato por lá.