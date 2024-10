Derrotada em Ilhéus, Adélia Pinheiro deve retornar ao governo baiano porém não para Secretaria de Educação; entenda

O resultado das eleições municipais deve movimentar os cargos no governo da Bahia. Derrotados nas urnas que possuíam cargos na gestão devem buscar novos rumos e também podem retornar para a atuação no governo. Um dos casos é o da ex-secretária de Educação Adélia Pinheiro (PT), que disputou a eleição pela prefeitura de Ilhéus, terminando derrotada no pleito.

Lideranças com forte influência na gestão de Jerônimo Rodrigues apontaram ao Bahia Notícias que Adélia pode retornar ao governo, porém não no antigo posto. Adélia ocupou a Secretaria de Educação até o prazo de descompatibilização para disputar a prefeitura de Ilhéus. Com isso, outro “espaço” ainda precisa ser encontrado para Adélia, já que a atual secretária, Rowenna Brito, possui prestígio na gestão.

A informação é que Rowenna, além de ser “querida” pelo governador e pela atividade prestada, também possui ligação com o grupo do senador Jaques Wagner (PT), o que dificultaria ainda mais a volta de Adélia para o posto. Rowenna foi assessora e chefe de Gabinete da Secretaria da Educação do Estado (SEC) e possui trajetória ligada a pasta.