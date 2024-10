Derrotada nas eleições de São Paulo, Zilu Godói deixa o Brasil

Zilu Godói decidiu deixar o Brasil depois de ser derrotada nas eleições de São Paulo. A ex-mulher de Zezé Di Camargo concorreu ao cargo de vereadora pelo partido União Brasil, mas obteve menos de 5 mil votos.

A apresentadora do Café com Respostas retornou para Miami, nos Estados Unidos, onde estava residindo antes de se candidatar na política. Zilu chegou a colocar em risco o Green Card, visto de permanência para viver legalmente no país americano, apostar no novo projeto.

Durante a campanha, Wanessa, Camila e Igor Camargo apoiaram a mãe, mas sem sucesso. Além dos herdeiros, da relação com o sertanejo, Marlene Mattos foi outra famosa que a ajudou a angariar votos, planejando um marketing pesado que foi desde presença maciça na internet, passeatas e motociatas.

Alguma delas, contou com a presença de outras celebridades, como o cantor Sérgio Reis e a ex-chacrete Rita Cadillac.

Zilu Godói decidiu morar na terra do Tio Sam em 2020, durante a pandemia de Covid-19. Em abril do ano passado ela conseguiu o direito de fixar moradia na região.

Acompanhada no show de Bruno Mars

Zilu Godoi foi prestigiar o show de Bruno Mars que aconteceu no Estádio do Morumbi, em São Paulo. E o que chamou atenção foi que a ex de Zezé Di Camargo chegou acompanhada do prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, no Camarote Mais Querido, organizado por Dayane Delatori.

A coluna Fábia Oliveira, que sabe de tudo e mais um pouco, descobriu com exclusividade que os dois mantém uma amizade discreta. Ou até mais que isso. Zilu, ao circular com o bonitão, o apresentava como seu mais novo amigo. Eita!

O burburinho que rola é que o político, que está solteiro, é um grande conquistador. Dizem as más línguas que Reis coleciona casos amorosos e que a empresária pode ser mais um deles. Será?

Além disso, esta jornalista soube que Wanessa Camargo, filha de Zilu, irá no mesmo show em outra data, na próxima terça-feira (8/10). A especulação é que a ex-BBB não teria acompanhado a mãe por causa de Dado Dolabella.

Para quem não sabe, a matriarca é contra o namoro dos dois e não faz questão de esconder, já tendo declarado, publicamente, que é por causa dos processos de violência doméstica aos quais o cantor responde.