Derrotado nas urnas em SP, Pablo Marçal faz rápida passagem em aeroporto de cidade baiana

Candidato derrotado nas eleições para a prefeitura de São Paulo (SP), o autointitulado ex-coach Pablo Marçal teve uma curta passagem por Vitória da Conquista, no Sudoeste, neste domingo (13). Marçal parou no aeroporto da cidade para abastecer o jato dele, um Cessna Citation Mustang.

Nas imagens divulgadas pelo Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias, Pablo Marçal conversa com um técnico responsável pelo abastecimento da arenonave, pergunta sobre eleições presidenciais em 2026 e lembra da primeira vez que tentou ser candidato, em 2022, em um discurso no aeroporto de Vitória da Conquista.

Em 2022, Pablo Marçal teve a candidatura a deputado federal por São Paulo indeferida por falta da documentação.