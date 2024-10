“Derrotamos os caciques do União Brasil”, afirma Lídice da Mata em comemoração de Luiz Caetano

Presente no evento de comemoração da vitória de Luiz Caetano após o 2° turno, neste domingo (27), a deputada federal e líder do PSB na Bahia, Lídice da Mata reforçou a importância do resultado positivo para a base governista.

Em entrevista coletiva, a líder afirmou que os caciques do União Brasil saíram derrotados após o desempenho de Flávio Matos (União), nas urnas. “Ele [Caetano] ganhou essa eleição com o apoio de todos, a concentração do esforço todos nós no segundo turno, mas eles [o União] também concentraram o esforço deles, então para aqui veio o senhor ACM Neto, que passou dias aqui e foi um grande derrotado dessa eleição; Débora, que acabou de sair vitoriosa lá, vem para cá e foi derrotada; derrotado o prefeito o Zé Ronaldo, que ganhou em Feira de Santana. Então nós derrotamos aqui todos os principais caciques do União Brasil que tiveram vitória [em primeiro turno]”, detalha Lídice.

Em sua fala, a parlamentar endossa ainda o potencial político de Caetano para governar o município. “Caetano é um candidato experiente, já foi prefeito outras vezes, entra sabendo o que é que tem que fazer e ganha tempo. É um político também muito aguerrido”, diz.