“Des filhes”: Girão denuncia Boulos por Hino com linguagem neutra

O deputado federal General Girão (PL-RN) fez uma denúncia à Procuradoria-Geral da República (PGR), nesta terça-feira (27/8), contra Guilherme Boulos após apresentação do hino nacional com linguagem neutra, durante um comício do candidato a prefeito de São Paulo.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participou do evento, realizado no sábado (24/8).

Na denúncia protocolada no fim da tarde desta terça, Girão diz que a alteração “proposital” da letra do Hino Nacional para incluir pronomes neutros não é permitida por lei.

O parlamentar citou a Lei nº 5.700/1971, que determina a execução integral do Hino, em qualquer hipótese, e prevê que “todos os presentes devem tomar atitude de respeito”.

Girão alega que a conduta de Boulos pode ser considerada contravenção, que requer aplicação de multa.

“Diante disso, busca junto ao Ministério Público, por meio dessa denúncia, a devida penalização dos agentes políticos que capitanearam o evento com desrespeito a um dos símbolos nacionais mais importantes de qualquer nação”, afirmou.

Lula, Boulos e Marta em comício no Campo Limpo, zona sul de São Paulo

Lula, Marta e Boulos em comício no Campo Limpo, na zona sul de SP

Boulos estava com Lula em comício com hino em linguagem neutra

No comício realizado na zona sul de São Paulo, o Hino Nacional foi adaptado para a linguagem neutra, de forma que o verso “dos filhos deste solo és mãe gentil” virou “des filhes deste solo”. Após críticas, o vídeo que registrou o momento foi apagado do canal de Boulos no YouTube.

À coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles, a campanha de Boulos afirmou que “em momento algum solicitou ou autorizou a alteração na letra do Hino Nacional”.