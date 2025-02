Desabamento de galpão deixa 4 feridos no litoral de São Paulo

São Paulo — Um galpão desabou em cima de quatro trabalhadores, de 18, 28, 33 e 46 anos, em Santos, no litoral de São Paulo, na manhã deste sábado (8/2). O caso ocorreu na Rua Júlia Ferreira de Carvalho, no bairro Chico de Paula.

Segundo o Corpo de Bombeiros, trata-se de uma estrutura do Terminal G3 do Porto de Santos. Três vítimas foram retiradas dos escombros. Não houve pessoas soterradas.

Um dos atingidos ficou com traumatismo cranioencefálico e hemorragia interna. Ele foi conduzido ao Pronto-Socorro da Santa Casa. Outros dois tiveram ferimentos leves e foram conduzidos à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da zona noroeste.

Perícia do desabamento em galpão

A Defesa Civil do Estado de São Paulo esteve no local para verificar condições estruturais e isolou a área do desabamento. Conforme a pasta, o laudo da vistoria ainda será emitido e passará por perícia da Polícia Científica. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o galpão ainda estava em construção.