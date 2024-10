Desabamento de hotel na Argentina deixa ao menos um morto e cerca de 10 desaparecidos

Um desabamento de um hotel na Argentina na madrugada desta terça-feira (29) deixou pelo menos um morto e quase 10 desaparecidos, que estão sendo procurados nos escombros. A tragédia aconteceu na cidade de Villa Gesell, em decorrência de uma obra não autorizada. “O incidente ocorreu por volta de 1 da manhã, quando o edifício de 10 andares onde funcionava o Hotel Dubrovnik (…) desabou”, indicou a prefeitura de Villa Gesell, localizada 350 km ao sul de Buenos Aires, em um comunicado. Javier Alonso, ministro de Segurança da província de Buenos Aires, à qual pertence Villa Gesell, disse que as equipes de resgate recuperaram o corpo sem vida de um homem de 89 anos e também encontraram uma mulher ferida, que foi levada ao hospital. Cerca de 300 socorristas, com cães treinados, drones e sondas com câmeras e microfones estão trabalhando no local desde a madrugada, informou.

A prefeitura da cidade havia suspendido a obra em agosto, apontando diversas irregularidades. Os proprietários do hotel possuíam permissão apenas para realizar alterações limitadas no andar térreo, mas a área que desabou havia sido modificada de forma ilegal. O chefe da operação de Bombeiros, Hugo Piris, informou a jornalistas que havia entre sete e nove pessoas no hotel: duas no primeiro andar, duas no segundo e entre três e cinco no terceiro. O presidente da Associação de Hotéis e Afins de Villa Gesell, Jorge Cocco, afirmou ao canal TN que esteve no hotel há dez dias e que o proprietário lhe mostrou “como tinham perfurado a laje do segundo andar até as garagens” para construir um elevador. O responsável pela obra e dois pedreiros foram detidos preventivamente como parte da investigação, segundo fontes judiciais citadas pelo La Nación.Villa Gesell é uma cidade litorânea de cerca de 40.000 habitantes localizada na costa atlântica argentina e tem como principal atividade o turismo.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA