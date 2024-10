Desabamento de passarela nos EUA deixa sete mortos e seis feridos

Um trágico acidente ocorreu na ilha Sapelo, na Geórgia, Estados Unidos, no último sábado (19), quando uma passarela desabou, resultando na morte de pelo menos sete pessoas e deixando seis feridos em estado grave. O colapso da estrutura fez com que cerca de 20 indivíduos, muitos deles idosos, caíssem na água. Tyler Jones, porta-voz do condado de McIntosh, revelou que a causa do desabamento ainda é desconhecida. Uma equipe de engenheiros foi designada para investigar o incidente e determinar as circunstâncias que levaram à queda da passarela. Jones também esclareceu que não houve envolvimento de embarcações no acidente.

O governador da Geórgia, Brian Kemp, manifestou seu profundo pesar pela tragédia e pediu que a população se una em orações pelas vítimas e suas famílias. A situação gerou grande comoção na comunidade local, que se preparava para um evento cultural que acabou se transformando em um momento de luto. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também se pronunciou sobre o ocorrido, expressando suas condolências e lamentando a perda de vidas em um momento que deveria ser de celebração. Ele ofereceu apoio federal para auxiliar nas operações de resgate e nas investigações que se seguirão ao trágico evento.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane