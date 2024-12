Desabamento de ponte entre Tocantins e Maranhão deixa ao menos dois mortos

Uma parte da ponte que conecta os estados do Tocantins e Maranhão desabou neste domingo (22), resultando em pelo menos duas mortes. A estrutura, que faz parte da Rodovia Transamazônica, unia os municípios de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA). O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, confirmou a fatalidade e informou que a vítima era um residente de Aguiarnópolis. Com o colapso, veículos e motocicletas caíram na água, complicando ainda mais a situação. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar as operações de resgate, que se mostraram desafiadoras, e mergulhadores foram enviados para auxiliar nos trabalhos.

Elias Junior, vereador eleito de Aguiarnópolis, estava próximo à ponte e registrava um vídeo quando o colapso ocorreu. Ele comentou que a estrutura, com mais de seis décadas de existência, não suportava mais o intenso tráfego de veículos pesados. Testemunhas afirmaram que entre 100 e 150 metros da ponte desmoronaram, coincidentemente enquanto uma carreta passava pelo local. A altura da ponte em relação ao Rio Tocantins varia entre 100 e 150 metros, o que torna o resgate ainda mais complicado. As autoridades locais estão mobilizadas para investigar as causas do desabamento e avaliar a segurança das demais estruturas na região.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira