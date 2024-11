Desabamento de prédio em Maceió deixa três mortos e quatro feridos

Na madrugada desta quinta-feira (7), um trágico incidente ocorreu em Maceió, Alagoas, onde um prédio do Residencial Maceió I desabou após uma explosão. O acidente resultou na morte de pelo menos dois adultos e uma criança de 12 anos, além de deixar quatro pessoas feridas. As vítimas foram levadas ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas ainda não há informações sobre suas condições de saúde ou identificação. As autoridades locais estão investigando as causas do desabamento, sendo a explosão de um botijão de gás de cozinha a principal linha de investigação até o momento. A explosão foi tão intensa que quebrou os vidros das janelas de prédios vizinhos, e um forte odor de gás ainda persiste na área.

A Defesa Civil de Maceió está realizando buscas no local para garantir que não haja mais vítimas sob os escombros. A área ao redor do prédio desabado foi isolada, e cinco blocos adjacentes, que somam 20 apartamentos, foram evacuados como medida de precaução para proteger os moradores. Além das ações de resgate, vistorias serão conduzidas para verificar a integridade estrutural dos edifícios próximos. A diretoria social do órgão responsável está presente no local, oferecendo apoio psicológico e assistência social às famílias afetadas pela tragédia.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos