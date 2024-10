Desafio da Passarela: quadro terá edição de verão e nova apresentadora

A coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, que o quadro Desafio da Passarela voltará em 2025 com uma edição de verão. A brincadeira fará parte da programação de verão da Record, que contará com a apresentação de Adriane Galisteu.

De acordo com o que a coluna apurou, a produção da emissora já está à todo vapor fechando os participantes da nova edição do quadro. A Passarela de Verão será gravado já na primeira semana de dezembro, nos dias 2, 3 e 4, e exibido nos três primeiros domingos de janeiro.

Os locais de gravação, no entanto, ainda estão sendo fechados pela emissora, assim como o valor do prêmio para quem for o grande vencedor ou vencedora.

Nesta nova edição, é Galisteu, atual apresentadora do reality A Fazenda, quem comandará o quadro.

Para quem não conhece, o Desafio da Passarela foi sucesso no passado que consiste em uma plataforma erguida por dois guindastes, a 30 metros de altura, em que dois participantes tentam atravessar o mais rápido possível. A prova foi resgatada pela Record no ano passado, no Balanço Geral, apresentado por Gottino.