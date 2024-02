Desafio é achar vacina contra as fake news de Boulos, diz Nunes

Em entrevista à “Jovem Pan”, prefeito de SP diz que principal obstáculo à sua reeleição são as “mentiras” do adversário

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) Isadora de Leão Moreira/Gov. Estado de SP – 10.jan.2024

PODER360 5.fev.2024 (segunda-feira) – 23h56



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse nesta 2ª feira (5.fev.2024) que os principais obstáculos à sua reeleição na capital paulista são as “mentiras” contadas, segundo ele, pelo pré-candidato Guilherme Boulos (Psol-SP).

Em entrevista à rádio Jovem Pan, Nunes afirmou que busca “a vacina contra as fake news” divulgadas pelo concorrente, apelidado por ele de “rapaz dissimulado”.

“Meu maior desafio [para a reeleição] é mostrar o que estou fazendo e vencer essa situação do rapaz dissimulado que mente demais. […] O que a gente precisa ter é um embate e debate civilizado. Então sempre peço que as pessoas fiquem atentas ao que é verdade e o que é fake news. Meu desafio é ter a vacina contra as fake news desse rapaz”, declarou o prefeito.

Nunes comentou também que a chegada de Marta Suplicy (PT) à chapa de Boulos não atrairá votos do centro, uma vez que, na sua avaliação, “o eleitor de centro não é o perfil de eleitor da Marta”.

O pré-candidato à reeleição declarou que não acredita nos motivos apresentados por Marta para deixar sua gestão e se juntar ao adversário. A ex-prefeita foi secretária de Relações Institucionais de Nunes, até deixar o cargo para se filiar ao PT (Partido dos Trabalhadores) sob a alegação de “derrotar o bolsonarismo e seus representantes” na capital paulista.

“Ela ficou 3 anos no governo, participando e sabendo de toda a minha vontade de ter o apoio do presidente [Jair] Bolsonaro. Aí foi o Lula que contou pra ela? […] Para nenhum de nós o motivo dela colou”, disse.

Quanto à composição da sua chapa, Nunes afirmou que tem “bastante tempo” para definir o nome do seu vice. Disse, ainda, que o coronel Ricardo Melo Araújo, indicado por Jair Bolsonaro (PL), é “um bom nome”, mas que ainda precisa ouvir a percepção da frente ampla que compõe sua base de apoio.

“Preciso ter muito cuidado para achar um nome de consenso. [Ricardo Melo] é um bom nome, um nome forte, mas preciso fazer um bom trabalho de convencimento de todas as partes”, declarou.