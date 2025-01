Desaparecido é encontrado morto em povoado de Livramento de Nossa Senhora

O corpo de Ronaldo Santana dos Santos, 33 anos, desaparecido desde a última sexta-feira (03), foi encontrado em estado de decomposição na tarde desta segunda-feira (06) no povoado da Onça, zona rural de Livramento de Nossa Senhora, no sudoeste baiano. A vítima foi identificada por familiares e amigos que estiveram no local.

A Polícia Militar confirmou ao Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, que após acionada por volta das 16h30, confirmou a informação e isolou a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Brumado. O corpo foi localizado próximo a um pé de mangueira e apresentava sinais de decomposição.

Entrada para o IML mais próximo | Foto: Reprodução / Google Street View

Após a perícia, o corpo de Ronaldo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Brumado para necropsia, que deverá determinar a causa da morte. A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.