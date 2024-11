Desaparecimento de morador de Itamaraju causa apreensão: família faz apelo emocionado à comunidade

A família de JOSÉ RIBEIRO DOS ANJOS NETO (49 anos), vive momentos de profunda angústia desde o desaparecimento do homem, que saiu de casa no bairro de Fátima no último dia 04 de novembro e não retornou. Temendo pelo pior, familiares desesperados procuraram as autoridades policiais e a imprensa para amplificar o alcance da busca, pedindo auxílio da população.

JOSÉ RIBEIRO DOS ANJOS NETO passa por um tratamento de saúde, o que aumenta o receio sobre sua segurança. Em meio ao desespero, a família registrou um boletim de ocorrência nesta quinta-feira (07) de novembro, esperando que qualquer informação sobre seu paradeiro traga alívio e segurança.

A comunidade é convidada a se solidarizar com a dor e a aflição desta família. Qualquer dado que possa contribuir com a localização de JOSÉ RIBEIRO DOS ANJOS NETO é bem-vindo, podendo ser encaminhado à polícia militar (190), polícia civil (197) ou diretamente aos familiares pelo telefone (73) 99146-7480.

Ajude a trazer JOSÉ RIBEIRO DOS ANJOS NETO de volta para casa. Sua colaboração é essencial.