Desaparecimento de quilombola baiana completa um mês; família busca notícias

Completa um mês neste sábado (9) do desaparecimento de Tainara Santos, de 27 anos, moradora da comunidade quilombola Acutinga Motecho, em Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Tainara foi vista pela última vez no dia 9 de outubro em uma lan house.

Desde então, familiares procuram pelo paradeiro dela, que é mãe de duas meninas, de 11 e 2 anos, respectivamente. Segundo o Blog do Valente, parceiro do Bahia Notícias, os relatos são de que quando foi vista pela última vez, Tainara estava acompanhada por homens, em quantidade não precisa, e mais tarde foi vista em uma praça, ao lado do ex-companheiro, George Anderson Santos.

No dia do desaparecimento, George disse à família que havia deixado Tainara em um posto de gasolina da região de Cachoeira, em um local conhecido como “km 25”. George foi preso suspeito pelo desaparecimento da ex-mulher.