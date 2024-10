Desaparecimento de Thainara dos Santos: mulher quilombola e filha de 2 anos são procuradas em Cachoeira

Thainara dos Santos, uma mulher quilombola da comunidade de Acutinga Motecho, em Cachoeira, está desaparecida desde a última quarta-feira (09). A família registrou um boletim de ocorrência e está desesperada em busca de informações sobre seu paradeiro e o da filha de 2 anos, que também está desaparecida.

Segundo informações do g1 Bahia, a mãe de Thainara, Analice, relatou que a filha saiu de casa com destino à cidade de Cachoeira e não foi mais vista. “Eu vim em um ônibus da zona rural com ela, mas eu desci em uma rua em frente ao mercado e ela continuou. Depois eu não vi mais ela. Ela deixou uma filha de 11 anos sozinha, de outro relacionamento”, relata a mãe.

A mãe de Thainara expressou sua preocupação com a filha de 2 anos: “Se ela não retornasse, entraria em contato para tomar conta da menina. Ela nunca faria isso”.