Desastre “explodiu de uma hora para a outra”, diz Leite

Governador do Rio Grande do Sul avalia que a comunicação é um de seus desafios e pede desculpas por fala sobre doações

“Explodiu de uma hora para a outra. Regiões inteiras ficaram debaixo d’água, hospitais com problemas, a Santa Casa recebendo a informação que a subestação das companhias de energia será desligada e vai afetar as atividades”, disse Eduardo Leite (foto) Lauro Alves/Governo do RS – 6.mai.2024

PODER360 19.mai.2024 (domingo) – 8h32



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), disse que o desastre causado pelas chuvas no Rio Grande do Sul “explodiu de uma hora para a outra”. Segundo o tucano, além de assistir pessoas afetadas e resolver problemas ligados à infraestrutura, a comunicação é um de seus desafios.

“Explodiu de uma hora para a outra. Regiões inteiras ficaram debaixo d’água, hospitais com problemas, a Santa Casa recebendo a informação que a subestação das companhias de energia será desligada e vai afetar as atividades”, disse Leite em entrevista ao UOL publicada neste domingo (19.mai.2024).

Ao menos 155 pessoas morreram no Rio Grande do Sul por causa das enchentes, segundo levantamento da Defesa Civil gaúcha publicado às 18h de sábado (18.mai). O Estado tem 94 desaparecidos, 806 feridos e 617.390 pessoas fora de casa. O balanço também informou que a tragédia afeta cerca de 2,3 milhões de pessoas, com 77.202 em abrigos e 540.188 desalojadas.

De acordo com o governador, uma crise nessas dimensões exige “clareza” para se manifestar e tem “todo o componente político” envolvido. “Nem sempre na hora de se manifestar você vai conseguir fazer isso com clareza, de forma que as pessoas entendam”, afirmou.

Na 3ª feira (14.mai), Leite disse em entrevista à BandNews que o excesso de doações às vítimas das chuvas estaria prejudicando o comércio local. Segundo ele, a fala se referia à possibilidade de as pessoas ajudarem também os pequenos comerciantes.

“Comunicação é sempre um milagre em qualquer circunstância. Quando uma pessoa fala e a outra entende, um milagre acontece. Queria pedir desculpas porque a culpa é minha de não conseguir fazer as pessoas entenderem”, disse.

MEDIDAS Nas últimas semanas, o político também foi acusado de ter colaborado para a crise ao flexibilizar normas ambientais no Estado. Um levantamento da Folha de S. Paulo publicado na 4ª feira (8.mai) mostrou que o governador alterou cerca de 480 normas do Código Ambiental do Estado em 2019, quando cumpria o seu 1º mandato, em uma espécie de desmonte das leis de proteção ambiental.

Em sua defesa, Leite afirmou que o novo código ambiental fez “necessários ajustes de processos e procedimentos nas normas ambientais”. Antes, já havia dito que “não houve afrouxamento ambiental” no Estado e classificado as críticas como “injustas”.

Leite avaliou que, depois das inundações, “ninguém sairá o mesmo do Rio Grande do Sul”. A prioridade do tema no governo é uma das mudanças esperadas: “Não é que isso não tenha sido observado, mas puxa o tema como prioridade absoluta. Vamos ter que trazer isso para um nível de prioridade muito maior, com ações muito mais ágeis”.

Para enfrentar o cenário, na 6ª feira (17.mai), o governo gaúcho anunciou a criação da Secretaria de Reconstrução, a formação de um comitê científico para analisar ações voltadas ao meio ambiente, a distribuição de auxílios à população afetada pelas cheias e outras medidas.

A construção de diques na região metropolitana de Porto Alegre também deve ser priorizada: “Precisamos viabilizar esses sistemas de proteção mais rapidamente. Temos iniciativas que vão ter que adquirir mais prioridade dentro do monitoramento estratégico do governo”, afirmou.

Em relação à economia, o tucano afirmou que será necessário “bater o bumbo” para as medidas entrarem em vigor com rapidez. “É preciso oferecer uma alternativa de renda e novas vocações econômicas. É um processo de transição para novas vocações econômicas para essas regiões”, declarou.

“Entendemos que terão de ser feitas outras medidas, especialmente de financiamento para pequenos empreendedores e da compra de eletrodomésticos. Vamos ter que organizar isso com o governo federal, entendemos que não é o caso de as iniciativas concorrerem”, completou.

Outra medida anunciada pelo governo do Rio Grande do Sul nos últimos dias foi a construção de 4 “cidades provisórias” para desabrigar os desalojados. Para isso, conforme Leite, “o 1º passo é aguardar o encaminhamento dos próprios prefeitos”.

“Uma vez que eles digam que têm interesse e têm uma área, vamos fazer o encaminhamento dessas estruturas”, afirmou. O governador disse ainda que, depois de acertado com as prefeituras, o prazo para os desabrigados começarem a se instalar deve ser de 20 a 30 dias.

Leia mais:

Nível do Guaíba cai, mas ainda supera enchente de 1941 Especialistas listam medidas para evitar enchentes em Porto Alegre