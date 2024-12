Descarrilamento interdita linhas Coral e Safira em São Paulo

O descarrilamento de um trem de carga chegou a interditar parcialmente a circulação de trens das Linhas 11-Coral e 12-Safira, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na manhã desta quarta-feira (18), em São Paulo.

Segundo a última atualização da CPTM, os trens da linha 11-Coral circulam em via única e maiores intervalos entre as estações Tatuapé e Brás. Já a 12-Safira está em processo de normalização. O Expresso Aeroporto, que chegou a ser suspenso temporariamente, voltou a circular a partir das 7h.

“Técnicos da companhia atuam junto com a MRS Logística para a retirada dos vagões de cargas das vias e avaliação de possíveis danos causados. Não há registro de feridos. As causas do acidente serão investigadas pela CPTM e MRS”, diz nota da CPTM.

Acidente

Na madrugada desta quarta-feira, por volta das 2h10, um trem de carga da MRS Logística descarrilou perto da estação Brás da CPTM. A CPTM informou que a circulação de trens das linhas 11-Coral e 12-Safira iniciou com interdição parcial no trecho entre as estações Tatuapé, Brás e Luz, sem interferência no Serviço 710.

Segundo a companhia, foram solicitados 57 ônibus do Sistema Paese entre as estações Brás e Tatuapé, além da liberação das integrações com o Metrô nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera, para atender aos passageiros do trecho.