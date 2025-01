Descoberto o culpado para os incêndios em Los Angeles

Uma análise realizada por uma equipe internacional de cientistas divulgou nesta semana o verdadeiro culpado pelos incêndios em Los Angeles, na Califórnia: o aquecimento global. Segundo o grupo, a queima de combustíveis fósseis criou as condições que tornaram os incêndios 35 vezes mais prováveis de acontecer.

Além de pontuar a causa do desastre, os pesquisadores chamaram atenção para as preocupações para o futuro e para as desigualdades sociais exacerbadas pelos incêndios.

Imagem de satélite mostrou o impacto dos incêndios em Los Angeles (Imagem: CIRA/NOAA)

Aquecimento global está por trás dos incêndios em Los Angeles

De acordo com o World Weather Attribution, a queima de combustíveis fósseis criou as condições quentes, secas e de vento que aumentaram as chances de incêndios. A temperatura acima do recomendado também contribuiu: aumentou a sobreposição entre as condições de seca inflamável e ventos fortes (que ultrapassaram os 160 km/h), o que espalhou as chamas da região de vegetação para os bairros de Los Angeles.

Os incêndios começaram em 7 de janeiro e foram contidos apenas nesta semana, com a chuva. Nesse tempo, pelo menos 28 pessoas morreram e mais de 16 mil estruturas foram destruídas ou danificadas.

O que os pesquisadores dizem

De acordo com Friederike Otto, colíder da World Weather Attribution, “a mudança climática continua destruindo vidas e meios de subsistência nos Estados Unidos”. No ano passado, a organização já havia pontuado que todos os 10 desastres climáticos mais mortais no mundo desde 2004 tiveram influência do aquecimento global.

Theo Keeping, pesquisador de incêndios florestais do Leverhulme Centre for Wildfires do Imperial College London, disse ao Ars Technica que o aquecimento global criou condições extremamente secas e fáceis “de queimar”.

Anos muito úmidos com crescimento de vegetação exuberante têm cada vez mais probabilidade de serem seguidos por seca, então o combustível seco para incêndios florestais pode se tornar mais abundante à medida que o clima esquenta. Theo Keeping, pesquisador de incêndios florestais do Leverhulme Centre for Wildfires do Imperial College London

Para Park Williams, coautor da análise do WWA, a razão pela qual os incêndios foram tão desastrosos é porque “casas foram construídas em áreas onde incêndios rápidos e de alta intensidade são inevitáveis”. O clima só piora e tornar essas regiões ainda mais inflamáveis.

A reconstrução não será simples. Segundo Williams, as pessoas que tiveram suas casas destruídas não poderão reconstruí-las no mesmo lugar, porque é questão de tempo até que as áreas queimadas voltem a ter vegetação… e novos incêndios possam acontecer.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostraram o impacto dos incêndios (Imagem: reprodução/redes sociais)

Incêndios devem continuar a acontecer

A análise da WWA foi realizada por 32 pesquisadores, incluindo especialistas em incêndios florestais. Eles usaram uma combinação de dados meteorológicos com modelos climáticos;

A equipe pontuou que as condições que tornam os incêndios mais prováveis aumentarão em 35% se o aquecimento global chegar a 2,6ºC , acima do nível estabelecido. A projeção é que isso aconteça em 2100;

, acima do nível estabelecido. A projeção é que isso aconteça em 2100; Além disso, as condições favoráveis a incêndios em Los Angeles duram 23 dias a mais agora do que duravam no clima pré-industrial.

E tem mais: o relatório não deixou claro apenas a influência do aquecimento global no desastre, mas também a falta de infraestrutura da região. Os pesquisadores mostraram que os incêndios afetaram idosos, pessoas com deficiência (como mobilidade limitada) e pessoas que receberam alertas tardios de forma desproporcional em relação ao resto da população. Segundo a equipe, isso pode exacerbar disparidades econômicas históricas no futuro.

