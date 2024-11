Descontente com Fávaro, Nininho quer sair do PSD: “Não sou esquerda”

Descontente com a decisão do PSD em Mato Grosso se aliar ao presidente da República, Lula (PT), desde as eleições de 2022, o deputado estadual pelo Mato Grosso Nininho anunciou que pretende deixar o partido por não compactuar com o alinhamento à esquerda. Ele garante ser simpatizante da centro-direita e direita, além de ser “bolsonarista”.

Atualmente o PSD-MT está sob a liderança do ministro da Agricultura e Pecuária Carlos Fávaro (PSD). O grupo pertencia à base do governador Mauro Mendes (União Brasil), diante de tensionamentos, Fávaro rompeu com chefe do Executivo e levou o partido para o lulismo. No entanto, a situação gerou e tem gerado desgastes, como o caso de Nininho, que se sente desconfortável: “Eu quero buscar um partido onde eu fique o mais confortável”.

“Eu até reconheço que é um partido [PSD] que ficou forte, mas eu sempre fui uma pessoa que não tenho paixão partidária. Política você faz com pessoas de bem e não com partido, com todo o respeito aos partidos. Então eu, por ser um partido que hoje aqui no Estado a decisão é um centro-esquerda, eu não vou continuar contra minha ideologia que eu sempre fui de centro-direita”, argumentou.

Leia a reportagem completa em RD News, parceiro do Metrópoles.