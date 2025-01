Descontos e prazos: Saiba como economizar no IPVA 2025 na Bahia!

O ano de 2025 começou com uma excelente notícia para os proprietários de veículos na Bahia. A Secretaria da Fazenda (Sefaz-Ba) está oferecendo um desconto de até 15% no pagamento à vista do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), válido até o dia 7 de fevereiro. Além disso, há opções de pagamento com 8% de desconto ou parcelamento em cinco vezes. Aproveitar esse benefício é tão prático quanto adquirir sua nova moto Shineray na Moto Fácil, onde qualidade e economia andam juntas. Entre em contato pelo WhatsApp: (73) 99811-9600 e descubra ofertas incríveis!

Com a proposta de facilitar a vida dos contribuintes, o pagamento pode ser realizado pelo sistema Pix, acessando a plataforma digital do governo (www.ba.gov.br). Basta informar o número do Renavam do veículo, gerar o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) e efetuar a transação de forma ágil. Os bancos parceiros, como Banco do Brasil, Bradesco e Bancoob, também estão preparados para receber os pagamentos.

Para quem prefere parcelar, os pagamentos começam em março, desde que o valor do IPVA seja superior a R$ 120,00. Nesse caso, os débitos referentes a multas e taxas de licenciamento devem ser quitados junto com a última parcela. Quem não se organizar a tempo para a primeira cota perde o direito ao parcelamento e deve pagar o valor integral. O alerta do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-Ba) reforça a necessidade de regularizar todos os débitos para obter o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Eletrônico (CRLV-e).

Com cerca de 2,5 milhões de veículos tributáveis no estado, o IPVA representa uma das principais fontes de arrecadação, com impacto direto na economia dos municípios. Nesse cenário, a Moto Fácil Shineray reafirma seu compromisso com a mobilidade e economia, ajudando você a rodar com tranquilidade. Para adquirir sua Shineray ou obter mais informações, chame no WhatsApp: (73) 99811-9600 e descubra como fazer 2025 começar com o pé direito!