Descubra filme de ação insano com Morgan Freeman que chega à Netflix

Fãs do gênero de ação podem comemorar a chegada de mais um ótimo filme à Netflix. Recentemente, o serviço de streaming adicionou ao catálogo o longa Invasão ao Serviço Secreto, que reúne Morgan Freeman e Gerard Butler.

O insano filme de ação, que é dirigido por Ric Roman Waugh, narra a história de Mike Banning (Butler). O dedicado agente do serviço secreto se vê no meio de uma conspiração que pretende incriminá-lo pela morte do presidente dos Estados Unidos.

Lançado em 2019, o filme reúne outros nomes de peso no elenco, como Nick Nolte, Danny Huston, Lance Reddick e Piper Perabo.

No Rotten Tomatoes, o filme ganhou aprovação de 93% da audiência, arrancando elogios do público.

Franquia de sucesso

Invasão ao Serviço Secreto é o terceiro capítulo de uma franquia iniciada em 2013, com o lançamento de Invasão à Casa Branca. Três anos depois, em 2016, foi lançado Invasão a Londres.

Em todos os filmes, Gerard Butler vive Mike Banning. Invasão à Casa Branca pode ser visto no Prime Video e Invasão a Londres está disponível par aluguel em plataformas digitais.

Em 2026, está prevista a estreia do 4ª filme da saga, que tem o título provisório Night Has Fallen. Butler já confirmou presença na nova sequência.