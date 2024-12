Descubra o que japoneses levam da mansão de Senna como souvenir

São Paulo — A relação de grande parte dos japoneses com Ayrton Senna é de admiração e respeito fora do comum. A verdadeira paixão surgiu por vários motivos, entre eles o fato de o piloto brasileiro ter corrido durante os bons anos de sua carreira com motores Honda, na McLaren, além de ter chegado a seus três títulos mundiais em corridas realizadas no circuito de Suzuka, no GP do Japão.

Tanta reverência se reflete na forma como fãs japoneses fazem uma peregrinação ao visitar o São Paulo, procurando por lugares onde Senna viveu e até mesmo buscando levar recordações que os mantenham próximos do piloto de alguma forma. Vizinho da mansão onde o ídolo nacional morou na Avenida Nova Cantareira, na zona norte, Luiz Mendes conta que os asiáticos levam, como souvenir, folhinhas da trepadeiras que encobrem o muro da casa.

“Um ano, dois anos, depois que ele morreu, vinha muita gente. E, principalmente, excursão de japoneses. Os japoneses tiravam essas folhinhas [trepadeiras do muro da mansão de Senna] e levavam para o Japão”, afirmou Mendes. “Ele tinha um sucesso muito grande no Japão”, complementou.

O relato do aposentado não é fato isolado, quando se estabelece as conexões dos japoneses até hoje com a memória do piloto brasileiro.

Morador da Rua Pedro e amigo de adolescência e juventude de Senna, o comerciante Roman Popescu Junior, 63 anos, também se impressiona com a quantidade de nipônicos que surgem do nada para conhecer a casa em frente à sua, onde o piloto e a família moraram entre os anos 1970 e 1980.

“Na semana passada, tinha três carros da Honda aí, com oito japoneses. Os caras falam e você não entende nada, né? Meu filho fala inglês eu digo ‘Artur, vai lá falar com os caras’. Ele fala que era a casa do Ayrton, conversa um pouco e eles vão embora felizes”, afirmou Popescu. “Tiram foto e tudo”, disse.

Alguns fãs japoneses mais sortudos conseguem até mesmo entrar na casa onde o piloto viveu, com a autorização da família que vive por lá hoje.

Do outro lado da cidade, na zona sul, funcionários do Cemitério Morumby também relatam que é impressionante a peregrinação promovida pelos japoneses, muitos deles com símbolos que remetem aos motores Honda — que impulsionaram Senna pelos circuitos afora em seus melhores momentos. Segundo os trabalhadores do local, eles chegam respeitosamente e se dirigem ao túmulo do piloto, onde prestam homenagem.