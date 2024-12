Descubra o segredo para uma pele rejuvenescida com fios de PDO com Carol Ottz

Carol Ottz, farmacêutica especialista em estética avançada, é um dos nomes mais consolidados no setor. Reconhecida por sua precisão técnica e abordagem ética, ela trouxe para o Brasil um repertório de métodos modernos após se especializar em procedimentos minimamente invasivos, incluindo treinamentos internacionais nos Estados Unidos.

Para acessar mais informações sobre o conteúdo, visite: https://www.instagram.com/carolottz/

Entre suas contribuições ao mercado está o desenvolvimento do Cristal Lift, um método exclusivo que utiliza fios de PDO para promover rejuvenescimento e estimular a produção natural de colágeno. Com foco em resultados sutis e naturais, a técnica vem ganhando notoriedade entre pacientes que desejam melhorar a aparência sem recorrer a procedimentos invasivos ou irreversíveis.

À frente do Instituto Carol Ottz, ela se destaca não apenas pelo atendimento direto ao público, mas também pela capacitação de novos profissionais. Por meio de cursos e mentorias, Carol compartilha conhecimentos técnicos avançados, reforçando padrões de excelência no mercado de estética.

Com uma trajetória pautada por inovação e compromisso com a ciência, Carol Ottz é referência no setor. Sua atuação combina expertise, formação acadêmica robusta e respeito às necessidades individuais de cada paciente, posicionando-a como uma das vozes mais relevantes da estética contemporânea.