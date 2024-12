Descubra qual planeta está mais próximo da Terra – e não é o que você pensa!

Nosso Sistema Solar é composto por 8 planetas que tem órbitas ao redor do Sol, mas nem todas as órbitas são iguais e em vários momentos planetas não tão próximos podem ser vizinhos. Vamos conhecer mais sobre quem é o vizinho mais próximo da Terra e como chegamos nessa informação?

Determinar qual planeta é o mais próximo da Terra parece uma tarefa simples. Afinal, é só analisar a ordem dos planetas e a distância entre os dois mais próximos, certo? A resposta, na verdade, depende de como a proximidade é definida e medida.

Ao pensarmos em “vizinho planetário”, muitas pessoas acreditam que Vênus, por ter uma órbita logo ao lado da Terra, seja o planeta mais próximo. Outros podem pensar em Marte, já que missões espaciais frequentes o tornam bem conhecido. Porém, se medirmos qual planeta está sempre ao nosso lado, Mercúrio costuma ser o planeta mais próximo da Terra.

O planeta Mercúrio vai desaparecer de vista no céu noturno. Crédito: Joshimerbin – Shutterstock

Para entender por que isso acontece, é importante lembrar que os planetas não ficam parados no espaço. Cada um segue sua própria trajetória elíptica ao redor do Sol, com velocidades diferentes e distâncias variáveis. Quando dizemos que um planeta é “mais próximo” da Terra, precisamos levar em conta não apenas o momento de máxima aproximação, mas também a distância média ao longo do tempo.

Vênus, por exemplo, pode chegar a estar bem perto da Terra quando ambos os planetas alinham-se de um lado do Sol. Da mesma forma, Marte pode, em raros momentos, estar bem próximo – e é nesses momentos que costumamos ouvir notícias sobre a “melhor oportunidade para observar Marte da Terra”. Apesar disso, tanto Vênus quanto Marte se distanciam muito no restante do tempo, e grande parte do ano encontram-se no lado oposto da órbita, tornando-se muito mais longínquo.

Em contrapartida, Mercúrio, que é o menor planeta do Sistema Solar e o mais próximo do Sol, tende a manter uma posição orbital que, em média, não se afasta tanto da Terra quanto Vênus ou Marte ao longo de longos períodos.

Isso acontece porque Mercúrio faz órbitas mais curtas e frequentes em torno do Sol, estando mais frequentemente “entre” a Terra e outros planetas, o que resulta em uma distância média menor ao longo do tempo. Na verdade, a órbita de Mercúrio é tão curta que ele leva mais tempo para completar uma volta em torno de si mesmo do que ao redor do Sol.

Para entender melhor esse conceito tente imaginar o seu vizinho. Apesar de morarem e casas que estão uma ao lado da outra, você só pode considerar o quão próximo é dele usando o tempo que vocês passam realmente juntos, e não todas as vezes que ele se escorou no seu muro para amarrar o sapato.

Vênus e Marte podem, ocasionalmente, passar bem em frente à sua janela, mas se mudam temporariamente para o outro lado da cidade, ficando longe boa parte do ano. Mercúrio, embora seja um vizinho um pouco mais distante da sua casa numa determinada rua, mantém-se mais consistentemente por perto no “quarteirão solar”, resultando em uma distância média menor quando consideramos longos períodos.

