Descubra um suco anti-inflamatório que “derruba” o colesterol

O colesterol, quando em níveis regulares, compre função no organismo na produção de hormônios e até na regulação dos ácidos biliares. No entanto, quando esse composto gorduroso aumenta, pode refletir em ameaças à saúde, principalmente no risco de doenças cardiovasculares. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, quatro em cada 10 pessoas adultas têm colesterol alto.

Para tratar o problema, o ideal é incluir alimentos minimamente processados no cardápio, como vegetais, frutas, leguminosas, carnes e laticínios magros.

Além disso, a prática regular de atividade física também se mostra importante. Somado a isso, vale reduzir, na dieta, a ingestão de fontes de gorduras saturadas, como bacon, queijos gordos e carnes vermelhas.

Uma dica prática que tem feito sucesso, para os fãs de praticidade no dia a dia, é um suco que reúne quatro ingredientes aliados na missão de reduzir o colesterol.

As placas de gordura do colesterol se acumulam nas paredes das artérias Entre esses ingredientes, podemos intitular o coentro como protagonista, já que ele é um aliado à saúde cardiovascular. Além disso, conta com a vantagem de reduzir a inflamação.

Outra matéria-prima que agrega em sabor e saúde é o abacaxi. Rico em vitamina C e bromelina, ele reduz a inflamação e ainda melhora a digestão.

O gengibre, também presente, conta com propriedades anti-inflamatórias e digestivas. Por fim, vem o limão, que fortalece o sistema imunológico, pois é rico em vitamina C.

Essa receita, quando incorporada à rotina, conta com nutrientes vantajosos não apenas para o colesterol, quanto à saúde no geral.

Vale lembrar que, para que a finalidade seja cumprida, o contexto de toda a dieta deve estar ajustado.

Tome nota da receita:

Uma rodela de abacaxi Duas colheres de sopa de folhas de coentro picadas Uma fatia fina de gengibre Suco de limão 200ml de água Bata todos os ingredientes no liquidificador e adicione gelo a gosto.

(*) Thaiz Brito é nutricionista pós-graduanda em Nutrição Esportiva Clínica