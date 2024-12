Desembargador acata recurso e autoriza concurso em Retirolândia; certame ocorre neste domingo

O desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Maurício Kertzman, deferiu um efeito suspensivo solicitado pela prefeitura de Retirolândia, na região sisaleira. Com isso, o concurso público deve ocorrer no próximo domingo (22). Segundo o Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias, a decisão suspende uma ordem anterior que havia paralisado o certame.

O recurso que pedia a suspensão do processo seletivo alertava para o impacto que a realização do concurso poderia gerar na gestão do futuro prefeito, Guene do Contador (PSB), eleito em outubro passado. O autor da ação questionava o fato de o atual prefeito, Vonte do Merim (PSD), não ter convocado o concurso durante os oitos anos de gestão, deixando para fazê-lo após a derrota da candidata apoiada por ele.

Na decisão, o desembargador frisou que o cancelamento do concurso geraria prejuízos financeiros, incluindo a perda de parte dos pagamentos à empresa responsável pela organização, além de afetar os candidatos que se dedicaram aos estudos para realizar as provas. O concurso de Retirolândia registrou mais de seis mil inscritos.