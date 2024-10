Desembargador do TRT-BA, Luiz Tadeu Leite Vieira morre em Salvador aos 72 anos

Luiz Tadeu Leite Vieira, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA), morreu nesta quinta-feira (24) aos 72 anos. O presidente do Regional, desembargador Jéferson Muricy, decretou luto oficial por três dias e o expediente nas unidades do TRT-BA em Salvador foi suspenso hoje.

O sepultamento está marcado para às 16h desta quinta, no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas, na capital baiana.

Nesta quinta, as sessões e audiências previstas para se iniciar às 14h serão adiadas; os plantões de 1º e 2º grau serão antecipados para iniciar às 14h; e os prazos processuais com vencimento nesta data serão prorrogados para esta sexta-feira (25), inclusive. O expediente presencial será retomado na sexta, às 8h, e seguirá no horário normal.

TRAJETÓRIA

Luiz Tadeu Leite Vieira nasceu em São Gonçalo dos Campos no dia 29 de novembro de 1951. Graduou-se em Direito pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) em 1977 e atuou como advogado na área trabalhista. Aprovado em concurso público para o cargo de juiz do Trabalho substituto, iniciou sua trajetória na magistratura trabalhista em 6 de outubro de 1988.

Ao longo de sua carreira, presidiu diversas Juntas de Conciliação, incluindo unidades em Itamaraju, Irecê, Senhor do Bonfim, Camaçari, Salvador e Aracaju (SE). Ocupou o cargo de juiz presidente da 14ª Vara do Trabalho de Salvador até 31 de agosto de 2001.

Por merecimento, foi promovido ao cargo de desembargador federal do Trabalho da 5ª Região, assumindo na 2ª Instância em 31 de agosto de 2001. Foi ouvidor substituto do tribunal em dois biênios (2003/2005 e 2005/2007) e integrou a mesa diretora do TRT-BA nos biênios 2011/2013 e 2013/2015, ocupando os cargos de vice-corregedor e corregedor, respectivamente. Atuou como membro da Subseção de Uniformização da Jurisprudência do Tribunal de abril a novembro de 2023.

Fazia parte do colegiado da 3ª Turma e do Órgão Especial, além de exercer as funções de desembargador ouvidor, eleito pelos seus pares para o biênio 2023/2025.