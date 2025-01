Desembargadora envolvida em esquema de tráfico de influência tem aposentadoria concedida no TRT-BA 

A desembargadora Maria das Graças Boness, vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA), teve a aposentadoria concedida por decisão do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, nesta terça-feira (28). A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e, segundo informações obtidas pelo Bahia Notícias, o processo foi voluntário, a pedido da desembargadora. Com mais de 30 anos de carreira, Boness foi um dos principais alvos da Operação Justa Causa, da Polícia Federal.

A investigação, iniciada em 2016 apurava uma organização de tráfico de influência no judiciário baiano, e, desde então, a desembargadora chegou a ser presa, afastada do cargo do TRT 5ª Região (Bahia) e teve a posse impedida após ter sido eleita para compor a Mesa Diretora da Corte, para o biênio de 2019 a 2021. No âmbito da Operação Justa Causa, deflagrada oficialmente em 2019, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em gabinetes dos desembargadores visando desarticular um esquema ainda envolvia a venda de decisões judiciais.