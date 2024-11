Desempregado, Tite visita treino do Real Madrid, tira foto com Vini Jr. e sonda mercado europeu

Fora do cenário nacional esportivo após ser demitido do Flamengo no final de setembro, o técnico Tite acompanhou o treino do Real Madrid nesta sexta-feira (8). Além de observar a movimentação dos jogadores sob o comando de Carlo Ancelotti, o ex-treinador da seleção brasileira aproveitou o encontro para tirar uma foto com o atacante Vini Jr. O técnico brasileiro contou com a companhia do filho e auxiliar Matheus Bachi, que fez uma postagem nas redes sociais falando sobre essa ida a Madri e também sobre o tour ao continente europeu.

WhatsApp

“Estou vivendo um momento muito importante na minha carreira. Pelo continente europeu, estamos aproveitando todas as experiências como forma de aprendizado para colher e viver de perto o que o futebol tem de melhor em cada do mundo!”, diz parte do texto da postagem. Matheus comentou sobre as partidas que estiveram no roteiro e sobre a experiência de ter um contato mais próximo com os clubes de fora. Além da Espanha, a dupla também esteve na Inglaterra.

“Tivemos a oportunidade de assistir Manchester United x Chelsea, no Old Trafford, acompanhar um incrível jogo entre Real Madrid e Milan e também conhecer a casa do Blackburn Rovers, em partida muito interessante e disputada contra o Sheffield United”, escreveu o filho de Tite.

Além de conhecer as instalações e conversar com alguns dos brasileiros que integram o time do Real Madrid, a viagem à Europa também tem um outro objetivo: estudar o mercado fora do país. Acompanhado do empresário Gilmar Veloz, o treinador avalia o cenário e as probabilidades de trabalho.

Portugal, assim como o futebol turco, são lugares onde existe uma maior chance de retomar a função à beira do campo. No entanto, tudo vem sendo estudado de forma cuidadosa. Após comandar a seleção brasileira em duas Copas do Mundo, Tite assumiu o Flamengo nesta temporada. Pelo clube, ele foi campeão carioca no primeiro semestre, mas acabou demitido após ser eliminado da Copa Libertadores na fase de quartas de final.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias