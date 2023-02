‘Desencantei’, comemora Everaldo após fazer gols pelo Bahia

O atacante Everaldo definitivamente “desencantou” com a camisa do Bahia. Antes criticado pelo baixo aproveitamento ofensivo, o camisa 9 colocou o pé na forma e marcou três gols nos últimos dois jogos. Contra o Bahia de Feira, na noite desta quarta-feira (8), foram dele os dois da virada do Esquadrão.

Após a partida, o centroavante comemorou o bom momento, mas admitiu que o time não jogou bem e afirmou que o mais importante foi ter saído de campo com os três pontos. A vitória garantiu a classificação antecipada do tricolor para a semifinal do Campeonato Baiano.

“Felizmente consegui desencantar. No último jogo fiz o primeiro gol, hoje mais dois. Mas o mais importante é o triunfo sobre um adversário que só perdeu um jogo no campeonato. Foi um jogo difícil, no primeiro tempo não jogamos bem. No segundo tempo conseguimos reverter. Temos que pensar que a temporada é longa e no Brasileiro e na Copa do Brasil nós não podemos cometer os erros que a gente cometeu”, afirmou.

O Bahia lidera o estadual com 18 pontos e volta a se garantir no mata-mata depois de um ano fora. Em 2022, o time foi eliminado ainda na primeira fase.

O próximo compromisso tricolor será no sábado (11), às 18h30, contra o Doce Mel, no estádio Waldomiro Borges, em Jequié. O Bahia de Feira receberá o Itabuna domingo (12), no mesmo horário, na Arena Cajueiro.