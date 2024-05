Desenrola para pequeno negócio começa nesta 2ª feira

O programa irá renegociar dívidas bancárias em atraso há mais de 90 dias; descontos podem chegar a 90%

Desenrola Pequenos Negócios é focado em renegociação de dívidas bancárias Sérgio Lima/Poder360 – 27.ago.2018

PODER360 13.mai.2024 (segunda-feira) – 11h33



O Desenrola Pequenos Negócios começou nesta 2ª feira (13.mai.2024). MEIs (microempreendedores individuais), microempresas e empresas de pequeno porte interessadas em aderir à iniciativa devem procurar a instituição financeira com a qual tenha débito para renegociar a dívida.

O empresário deve procurar a instituição financeira na qual tem dívidas pelos seus canais oficiais (internet, aplicativos, centrais ou agências) para iniciar a negociação. Somente dívidas do setor financeiro serão consideradas dentro do Programa Desenrola Pequenos Negócios.

Para participar, as dívidas devem estar em atraso há mais de 90 dias, contados a partir do dia 22 de abril, data de lançamento do programa. Não há limite para o valor da dívida ou tempo máximo de atraso. Dessa forma, dívidas bancárias antigas e com valores altos podem ser renegociadas via Desenrola.

Inspirado no Desenrola Brasil, o novo programa vai promover a renegociação de dívidas bancárias voltadas para pequenos empreendedores. A iniciativa tem como objetivo incentivar a renegociação de dívidas em melhores condições e potencializar a capacidade de concessão de empréstimos.

público-alvo: MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte; quando: o programa está em vigor desde a publicação da MP e vale até 31 de dezembro de 2024; como: negociação direta entre o cliente e o banco, com aptidão imediata para crédito. As dívidas renegociadas até o fim de 2024 poderão ser contabilizadas como crédito presumido dos bancos de 2025 a 2029. Os créditos presumidos são uma espécie de incentivo do governo concedido às instituições financeiras; descontos: serão parecidos com a faixa 2 do Desenrola Brasil, com média de 40% sobre a dívida, podendo chegar até 90%. A orientação da Febraban (Federação Brasileira de Bancos) é buscar os canais de atendimento oficiais disponíveis dos bancos, como agências, sites ou aplicativo para ter acesso às condições especiais de renegociação dessas dívidas. As condições e prazos para renegociação serão diferenciadas e caberá a cada instituição financeira, que aderir ao programa, defini-las.

“Não devem ser aceitos quaisquer ofertas de renegociação que ocorram fora das plataformas dos bancos. Caso desconfie de alguma proposta ou valor, entre em contato com o banco nos seus canais oficiais”, diz a Febraban.

Somente os bancos cadastrados no programa ofertarão condições de renegociação de dívidas. Caso o banco com o qual a empresa possui dívidas não esteja cadastrado no programa, a Febraban sugere que o empresário procure renegociar as suas dívidas mesmo assim ou faça a portabilidade da dívida para outra instituição.

Segundo o Ministério do Empreendedorismo, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Santander já aderiram ao programa. A lista completa com todos os bancos que vão aderir ao Desenrola Pequenos Negócios não foi divulgada.

O governo federal irá oferecer incentivos tributários aos bancos que aderirem ao Desenrola Pequenos Negócios. A apuração desse crédito poderá ser realizada de 2025 a 2029, com base no menor valor entre o saldo contábil bruto das operações de crédito renegociadas e o saldo contábil dos créditos decorrentes de diferenças temporárias.

“É o início do programa Acredita, criado pelo presidente Lula há duas semanas. Na 2ª feira os bancos já começam a operar o Desenrola Pequenos Negócios, com descontos expressivos, que variam de 40% a 90%. Isso vai permitir que os empreendedores voltem a ter crédito para investir, gerando emprego e renda”, disse o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, em nota.

Leia mais:

Entenda o programa de Lula que dá crédito ao MEI e pequena empresa.