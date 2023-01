Desenvolvimento Econômico: conheça os serviços oferecidos pela Sala do Empreendedor

Sala do Empreendedor (Foto: Wesley Morau)

A Sala do Empreendedor, parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) por meio de convênio de cooperação técnica, busca o desenvolvimento da economia teixeirense a partir da desburocratização de processos e requisitos exigidos pela pela Lei Geral da Micro e Pequena Empresa – facilitando, também, a abertura de novas empresas; regularizando as atividades informais e oferecendo diversos serviços aos Microempreendedores Individuais (MEI).

Impressão de boletos, abertura de empresas, parcelamento de dívidas, alteração cadastral e declaração do imposto de renda são algumas das ações realizadas na Sala do Empreendedor, que conta com uma equipe composta de dois agentes de desenvolvimento econômico e cinco atendentes para orientação.

Sala do Empreendedor (Fotos: Wesley Morau)

É muito importante termos um ambiente com atendimento adequado e com profissionais sempre solícitos”, disse Jaqueline Araújo, empreendedora que solicitou os serviços da Sala. “O fluxo aqui é bastante ágil; o cliente não espera por muito tempo. A Sala do Empreendedor abrange, também, questões relativas ao INSS, que muitas vezes as pessoas não prestam muita atenção”, explicou Vilson Costa de Souza, que trabalha nas áreas de Advocacia e Contabilidade.

Além dos atendimentos presencial e online através do WhatsApp Business, a Sala do Empreendedor funciona de forma itinerante nos bairros e distritos de Teixeira de Freitas, seguindo uma agenda planejada que é divulgada com antecedência. A iniciativa oferece, ainda, qualificação empresarial através de cursos e oficinas online, em parceria com o SEBRAE e acesso ao microcrédito por meio do CREDIBAHIA através da parceria com a DESENBAHIA.

Sala do Empreendedor (Fotos: Wesley Morau)

“Por meio do projeto Aprendendo a Empreender, levamos a Sala para o Mercado Municipal e ao Mercado Caravelas”, ressaltou Maxsoely Brito, secretária de Desenvolvimento Econômico. “Estamos inteiramente à disposição para facilitar a vida dos diversos empreendedores da nossa cidade, buscando o desenvolvimento da nossa economia”.

O post Desenvolvimento Econômico: conheça os serviços oferecidos pela Sala do Empreendedor apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.