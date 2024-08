Desesperador: vizinho filma avião em parafuso antes da queda em SP

Reprodução

1 de 1 avião em queda – Foto: ReproduçãoUm homem que estava dentro de sua propriedade, em Vinhedo, no interior de São Paulo, usou o celular para registrar os últimos movimentos no ar feitos pelo avião da companhia aérea VoePass, antiga Passaredo, quando a aeronave entrou em parafuso e caiu, na tarde dessa sexta-feira (9/8).

No avião estavam 58 passageiros e 4 tripulantes. Nenhum dos ocupantes sobreviveu a uma das maiores tragédias aéreas do país. O morador vizinho ao terreno onde ocorreu o desastre registrou, por cerca de 15 segundos, quando a aeronave de modelo ATR-72 rodopia descontrolada até atingir o solo.

Desesperado, o homem que registrou as imagens caminha em direção ao portão de sua propriedade sem acreditar na tragédia: “Que isso, irmão?”, questiona o morador no momento em que surge a fumaça preta em decorrência da explosão do avião.

O pouso da aeronave no aeroporto de Guarulhos estava previsto para as 13h50. Segundo os bombeiros, o avião caiu às 13h20 na Rua Cristã de Galo, 79, em um condomínio fechado. Ninguém em solo foi atingido.

Veja imagens da queda:

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?