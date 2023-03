Desfalques obrigam o Bahia a mudar o time para o Ba-Vi; veja as opções

A goleada sobre o Jacuipense, por 4×1, pela Copa do Brasil, deu um respiro ao Bahia. Depois de uma sequência de derrotas por goleada para Fortaleza, Sport e Itabuna, o time voltou a fazer um jogo seguro. A reação aconteceu em boa hora, já que no domingo tem Ba-Vi na Fonte Nova. Mas o técnico Renato Paiva tem problemas para escalar os 11 titulares.

São pelo menos três desfalques certos para o segundo clássico do ano. O zagueiro Raul Gustavo, o lateral esquerdo Ryan e o volante Acevedo estão suspensos e não participarão do duelo.

Do trio, Raul Gustavo sofreu uma lesão grave no joelho e deve ficar fora dos gramados por meses. Já o lateral Ryan tem oscilado entre a reserva e a titularidade. Ele viu crescer a concorrência após o retorno de Matheus Bahia e a recuperação de Chávez, que estava lesionado. Assim, a preocupação maior está no meio-campo.

Sob a batuta de Renato Paiva, Acevedo se firmou entre os titulares do Bahia e participou de 12 dos 15 jogos na temporada. O uruguaio começou bem o ano, mas passou por uma fase de declínio. Os melhores momentos dele foram atuando ao lado de Rezende, parceria que foi retomada diante do Jacuipense.

A ausência de Acevedo abre espaço para que Yago ganhe a primeira chance no time titular. Último reforço anunciado, ele estreou no segundo tempo da partida pela Copa do Brasil e deixou boa impressão. Caso seja o escolhido para o setor, reencontrará o antigo clube.

Yago defendeu o Vitória entre 2017 e 2019. Esteve em campo no Ba-Vi marcado por briga entre atletas dos dois times, em fevereiro de 2018, no Barradão. Na ocasião, o jogo foi encerrado antes do fim por falta de jogadores do Vitória em campo – o Leão teve cinco expulsos.

Yago deixou o episódio para trás durante sua apresentação no Bahia e afirmou que está focado no próximo Ba-Vi. “Um clássico por si só é muito importante, ainda mais na situação dos dois clubes. Precisamos triunfar e não tenho dúvida que será um grande jogo”, disse ele na zona mista da Fonte Nova.

Tricolores e rubro-negros estão mal na tabela da Copa do Nordeste, com o Bahia em último lugar no Grupo B e o Vitória em penúltimo no A.

A entrada de Yago no time ganha ainda mais força porque as outras opções ainda não apresentaram bom rendimento. Diego Rosa, Lucas Araújo e Miqueias foram testados e não se firmaram.

Outra opção é a escalação de Lucas Mugni. O argentino teve sequência com Renato Paiva, mas nos últimos jogos figurou entre as opções no banco de reservas.

Por falar em mudanças, o tricolor terá uma dupla de zaga completamente renovada em relação ao primeiro clássico, quando venceu por 1×0, pelo Campeonato Baiano.

Com Raul Gustavo e Kanu machucados, Marcos Victor e Gabriel Xavier vão ganhar sequência. O sistema defensivo é um dos problemas do time, que sofreu gol em 12 dos 15 jogos do ano.

“Ajustamos alguns detalhes importantes. Para jogar com linha alta, não podemos ter uma abordagem de tanta exposição. Corrigimos um pouco isso, com Marcos e Gabriel. Também tem relação com as peças. Rezende voltou e nos dá muita experiência. Biel, Jacaré e Goulart trabalharam muito pressionando a bola. Isso era uma coisa que não estávamos fazendo em alguns momentos”, analisou Renato Paiva.