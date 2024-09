Desfile de 7 de Setembro começa com passagem de Lula em carro aberto

O desfile de 7 de Setembro começou com a passagem do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em carro aberto. O tema deste ano é “Democracia e Independência – É o Brasil no rumo certo”.

Lula foi recepcionado pelos chefes das Forças Armadas para conceder autorização para o início da celebração, neste sábado (7/9), na Esplanada dos Ministérios. A expectativa é que 30 mil pessoas assistam à cerimônia em Brasília.

O evento que celebra o Dia da Independência tem ao menos três temáticas centrais, de acordo com o governo federal: a vacinação, o programa Mais Médicos, e a presidência do Brasil no G20. Está prevista ainda uma homenagem ao povo gaúcho, severamente atingido por enchentes.

A celebração cívico-militar terá a apresentação de membros das Forças Armadas juntamente com veículos da defesa nacional. Um dos destaques é a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, prevista para 10h30.

Assista ao vivo:

O evento também vai contar com 500 estudantes de escolas públicas do Distrito Federal. Eles vão levar as bandeiras de todas as 27 unidades da federação e vão fazer alusão também aos principais temas do desfile.

1 de 6

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desfila em carro aberto durante a comemoração do 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília

Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto

Autoridades Até o momento, estão presentes: o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, os ministros da Corte Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso; o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin; os ministros do governo Lula Ricardo Lewandowski (Segurança Pública e Justiça), Simone Tebet (Planejamento), Juscelino Filho (Comunicações), Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Waldez Góes (Integração e do Desenvolvimento Regional), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral), Paulo Pimenta (Extraordinário do Rio Grande do Sul); o advogado-geral da União, Jorge Messias; o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco; o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues; 0 ministro da Defesa, José Múcio Monteiro; o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha; e a ministra da Cultura, Margareth Menezes.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad não compareceu ao desfile. No entanto, ele é representado pelo secretário-executivo da pasta, Dario Durigan.

Uma das ausências importantes no desfile é a da minsitra da Igualdade Racial, Anielle Franco. Ela esteve com Lula na sexta-feira (7/9) para conversar com o presidente sobre as denúncias de assédio sexual contra o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Ela é uma das pessoas que teriam sido vítimas do ex-ministro de Lula.

Atletas olímpicos também marcam presença no evento. Entre eles está o maratonista Caio Bonfim, medalhista de prata nas Olimpíadas de Paris, neste ano. Muitos dos atletas olímpicos brasileiros são integrantes do programa de auto rendimento do Exército.