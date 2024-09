Desfile de 7 de Setembro em Brasília conta com ausências importantes

O desfile militar do 7 de Setembro, principal cerimônia do calendário das Forças Armadas, teve ao menos três ausências visíveis neste sábado (7). Não estavam na tribuna com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva: Arthur Lira – presidente da Câmara, que está em Alagoas fazendo campanha para aliados que disputarão as eleições municipais; Janja Lula da Silva – primeira-dama, que está no Catar a convite da xeica Mozha bin Nasser al-Missned para o Dia Internacional para Proteger a Educação de Ataques; Anielle Franco – ministra da Igualdade Racial, alvo dos supostos casos de assédio sexual que derrubaram Silvio Almeida do Ministério dos Direitos Humanos. Já as principais autoridades presentes, além de Lula, eram os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso.

Também compareceram os governadores Ibaneis Rocha (MDB-DF) e Eduardo Leite (PSDB-RS). Ibaneis foi cobrado pela plateia por causa de operação recente que impediu eventos culturais em um espaço aberto da cidade. A presença de Leite se deveu à parte do desfile ter sido em homenagem ao atendimento às enchentes no Rio Grande do Sul. O governador vestiu, em vez de gravata, um lenço rosa, vermelho e branco no pescoço. O lenço no pescoço é típico da cultura gaúcha. Também estavam presentes o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), que é ex-ministro da Defesa, e o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan. Outros participantes foram os cônjuges das autoridades. Por exemplo: a mulher de Geraldo Alckmin, Lu Alckmin; a mulher de José Múcio Monteiro, Vera Brennand; e o marido de Eduardo Leite, Thalis Bolzan.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Marcelo Bamonte