Desfiles de Carnaval na Sapucaí terão um dia a mais a partir de 2025

A partir de 2025, os desfiles oficiais de carnaval do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí terão um dia a mais de apresentações. Além dos tradicionais desfiles de domingo e segunda-feira, o público poderá acompanhar as agremiações também na terça-feira. A decisão foi tomada durante uma reunião plenária na sede da Liesa, com a participação dos presidentes e representantes das escolas de samba. Cada dia de desfile contará com a apresentação de quatro escolas, sendo que as notas dos julgadores serão fechadas ao final de cada dia. Em 2025, a Unidos de Padre Miguel abrirá os desfiles no domingo, seguida pela Unidos da Tijuca na segunda-feira e pela Mocidade na terça-feira. A ordem das demais escolas será definida por sorteio, estando divididas em trincas.

O presidente da Liesa, Gabriel David, explicou que a mudança tem como objetivo tornar os ingressos mais acessíveis, reduzindo o preço das arquibancadas. Isso permitirá que mais pessoas possam estar presentes no Sambódromo em dias diferentes. Com a alteração no Grupo Especial, os desfiles mirins serão realocados para um novo dia da semana, que ainda será definido. O Desfile das Campeãs, com as seis primeiras colocadas, continuará sendo realizado no sábado subsequente aos desfiles principais.

*Reportagem produzida com auxílio de IA