Deslizamento de terra em Taubaté deixa três mortos

Um deslizamento de terra em Taubaté, São Paulo, na sexta-feira (27) resultou na morte de três pessoas e deixou uma pessoa ferida. O incidente ocorreu quando um barranco desabou sobre uma casa localizada no bairro Barreiro. O homem que ficou ferido foi resgatado e, felizmente, está se recuperando bem. As operações de busca e resgate se estenderam por mais de sete horas, mobilizando nove viaturas do Corpo de Bombeiros e outras equipes de emergência. As chuvas intensas que atingiram a região também provocaram sérios problemas em outras áreas do interior paulista. Em Campinas, o rio Atibaia transbordou, resultando na evacuação de 51 famílias que agora estão desabrigadas. Além disso, um deslizamento em Bertioga causou a interdição parcial da rodovia Mogi-Bertioga, complicando ainda mais a situação nas estradas.

Outras cidades, como Campo Limpo Paulista, Mauá, Vinhedo, Morungaba, Santa Isabel e Francisco Morato, também enfrentaram deslizamentos, mas, felizmente, não houve registro de vítimas nessas localidades. Em Suzano, cerca de cem residências foram afetadas, mas não foram reportados feridos. Até o final da sexta-feira, 14 pessoas estavam desalojadas e 31,8 mil unidades de energia elétrica estavam sem fornecimento em 19 municípios impactados pelas chuvas. As autoridades locais continuam monitorando a situação e prestando assistência às famílias afetadas. A previsão do tempo indica que as chuvas podem persistir, o que eleva a preocupação com novos deslizamentos e inundações na região.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA