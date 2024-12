Deslizamento em mina tira 79 pessoas de suas casas em Conceição do Pará

Um deslizamento de rejeitos na Mina de Turmalina, localizada em Conceição do Pará, Minas Gerais, resultou na evacuação de 79 pessoas de 17 residências no último sábado (7). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não houve registro de feridos, embora uma casa tenha sofrido danos significativos. Após o incidente, a Defesa Civil tomou medidas para realocar os moradores, que foram encaminhados para hotéis nas proximidades. Alguns optaram por ficar na casa de familiares. Até o momento, não há previsão para que os evacuados retornem às suas residências.

O deslizamento ocorreu quando uma pilha de rejeitos desmoronou dentro da mina, levando as autoridades a mobilizarem equipes de emergência para garantir a segurança da área. Um novo deslizamento foi reportado neste domingo (8), novamente sem vítimas. A Agência Nacional de Mineração (ANM) avaliou a situação e identificou um “risco iminente” de novos deslizamentos, o que levou à interdição imediata da mina e à suspensão de todas as suas atividades. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, pediu uma fiscalização rigorosa das estruturas da mina para evitar novos incidentes.

A Jaguar Mining, empresa responsável pela operação da mina, comunicou que durante uma inspeção foi detectada uma anomalia na pilha de rejeitos, o que levou à notificação dos órgãos reguladores. Em resposta à situação, a empresa formou uma força-tarefa para gerenciar a crise e está oferecendo suporte aos moradores afetados, que estão sendo acomodados em hotéis. A Jaguar expressou seu pesar pelo ocorrido e está investigando as causas do deslizamento.

Publicada por Felipe Dantas

