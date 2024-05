Despejo? Harry e Meghan podem perder mansão de R$ 79 milhões nos EUA

De acordo com o portal britânico Daily Mail, o príncipe Harry e Meghan Markle poderão ter de deixar os Estados Unidos e, consequentemente, perderão a mansão californiana avaliada em R$ 79 milhões. A razão pela qual os duques de Sussex fiquem sem a residência na região de Montecito é a questão do visto norte-americano do caçula do rei Charles III.

Embora esteja com o passaporte em dia, a renovação do visto do príncipe está em risco. Segundo o Daily Mail, um juiz tem avaliado de perto a situação de Harry. O marido de Meghan passou a enfrentar apuros com o documento após ter feito revelações polêmicas sobre si mesmo na autobiografia, intitulada Spare.

Um juiz passou a analisar a renovação da autorização para Harry permanecer nos EUA a partir de uma demanda do Departamento de Segurança Interna do governo local. A solicitação do órgão teve início depois do duque de Sussex ter confessado o consumo de drogas no livro de memórias publicado em janeiro de 2024.

Em um artigo, o portal britânico explicou a documentação de pedido de visto de residência nos Estados Unidos solicita que sejam listadas drogas já consumidas pelo requerente. O Daily Mail especula se o príncipe Harry elencou as substâncias narcóticas no registro, assim como fez na autobiografia.

Entrada da garagem da casa de Harry e Meghan Nas páginas de Spare, o príncipe Harry garantiu ter utilizado maconha, cocaína, cogumelos e ayahuasca. O caçula do rei Charles ressaltou que o vínculo com as drogas ocorreu em um período conturbado de sua vida. À época, tentava se recuperar da morte da mãe, a princesa Diana, em 1997. Quando Lady Di faleceu, ele tinha 12 anos.

Ao Daily Mail, o especialista em assuntos da família real Richard Fitzwilliams salientou que a situação do duque de Sussex com o visto norte-americano tende a ser bastante “embaraçosa”: “Harry pode ter incluído o uso de drogas em seu formulário de inscrição. Se não tiver feito isso, sem dúvida chegará às manchetes, e isso não será benéfico”.

Capa de Spare, autobiografia do príncipe Harry Mansão Os duques de Sussex compraram a mansão em Montecito em agosto de 2020, após terem abdicado dos deveres oficiais na realeza britânica em março de 2020. A propriedade milionária integra nove quartos, 16 banheiros, cinema, sala de jogos, duas saunas, SPA e uma área verde com piscina, parquinho infantil, quadra de tênis e até um rio.

Ao todo, o terreno tem 1.730 metros quadrados e engloba, ainda, uma casa de chá à beira do lago. Na residência principal, Harry e Meghan apostaram numa decoração com detalhes em madeira e paleta com tons terrosos. Eles moram com os dois filhos, Archie, de 4 anos, e Lilibet Diana, com 2.

Brincadeira de Archie com o pai, o príncipe Harry, e a avó materna, Doria Ragland