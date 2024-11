Despesas das famílias brasileiras no varejo devem chegar a R$ 478 bilhões neste ano

Uma pesquisa realizada pelo IPC Maps, uma instituição especializada no consumo dos brasileiros, aponta que as despesas das famílias no varejo pode chegar R$ 478 bilhões neste ano. De acordo com o estudo, o valor é 9% acima do registrado em 2023. Marcos Pazzini, responsável pela pesquisa, atribui esse crescimento à redução do desemprego, que, por sua vez, eleva a renda das famílias e impulsiona o setor. O aumento da renda domiciliar favorece o consumo, especialmente de itens de varejo, o que gera uma demanda maior por produtos e mão de obra, criando um ciclo virtuoso de crescimento econômico.

Desde 2023, o comércio varejista, que foi severamente impactado durante a pandemia, começa a mostrar sinais de recuperação. A pesquisa destaca um aumento de 3,7% na abertura de novos negócios de 2022 para 2023, com mais de 200 mil comércios e atacadistas inaugurados, totalizando mais de 5 milhões de unidades no Brasil. Apesar desse crescimento, o comércio ainda apresenta o menor aumento em termos de quantidade de empresas entre os quatro setores básicos da economia: indústria, comércio, serviços e agronegócio em comparação ao período pré-pandemia.

O setor de vestuário, em particular, é destacado na pesquisa, com projeções de ser responsável por mais de R$ 163 bilhões em 2024. Marcos Pazzini acredita que a economia deve continuar crescendo em 2025, mas pondera que o governo federal precisa realizar ajustes para impulsionar ainda mais o setor.

Publicado por Luisa Cardoso