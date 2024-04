Destaque da Seleção quebra recorde de pontos na Superliga de Vôlei

Com apenas 21 anos, o oposto Darlan Souza sacramentou seu nome na história da Superliga Masculina de Vôlei Bet7k , batendo o recorde de pontos em uma só partida. A marca foi alcançada na derrota para o Araguari por 3 sets a 2, na última segunda-feira (4/4), na Arena Paulo Skaf, em Bauru.

Darlan marcou 41 pontos dos 99 feito pelo Sesi Bauru no jogo. Somente no segundo set foram 18 pontos. O recorde anterior pertencia ao oposto Franco, do Guarulhos, que marcou 40.

Darlan é atualmente um dos grandes nomes da nova geração do Vôlei. Ele foi um dos destaques da Seleção no Pré Olímpico em outubro do ano passado, competição que deu ao Brasil a vaga nas Olimpíadas de Paris 2024.

Além do destaque nessa partida, Darlan também é um dos principais nomes da Superliga Masculina nesse ano. É o jogador que mais marcou pontos, com 454 até agora, 38 a mais que o segundo colocado. Também se destaca no saque: é o que mais fez aces, com 46 saques certeiros, 14 a mais que o segundo colocado.