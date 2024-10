Destaque no forró de vaquejada, Paulin Vaqueiro lança álbum inédito

Cantando suas raízes com melodias irresistíveis, Paulin Vaqueiro se destaca como um dos grandes nomes no universo forrozeiro, trazendo a essência da vaquejada em cada canção. Com produções de qualidade e um histórico de sucessos, suas faixas estão sempre em alta, conquistando ouvintes e admiradores nas plataformas digitais e nas redes sociais. O talento do cantor e compositor é evidente, e sua popularidade não para de crescer, fazendo com que suas músicas viralizem.

Sempre apresentando novidades, Paulin Vaqueiro continua surpreendendo com lançamentos que agitam o cenário musical. Agora, ele lança seu novo álbum, “Aguenta Coração”, que chega a todas as plataformas, com a distribuição realizada pela Sua Música Digital, que acompanha o artista nesta jornada. Este trabalho reafirma mais uma vez seu potencial e sua habilidade em criar hits, consolidando sua presença no forró.

Antes de disponibilizar o álbum completo, Paulin já havia antecipado algumas faixas, dando um gostinho do sucesso que estava por vir. Entre elas, destaca-se “Metade do Dia”, que já está conquistando as plataformas, ocupando posições em playlists influentes, como Forró de Vaquejada e Pisa e Sofre no Spotify, Radar Forró na Deezer, Fresh Forró na Amazon Music e Vem pra Vaquejada no YouTube Music.

O repertório ainda inclui músicas como “Nem Sonhando”, “Assuma”, “Menino Bobo” e “Morena”, totalizando 17 faixas que prometem emocionar os ouvintes. “Coração Nem Reclama” é uma faixa que também se destaca com sua temática envolvente sobre um amor intenso, repleto de desejo, que traz alegria, mas ao mesmo tempo dor e saudade. O videoclipe oficial está disponível no canal de Paulin Vaqueiro no YouTube.

Assista ao videoclipe!

Nascido em terras amazonenses mas com o coração fixo no Ceará, Paulin é um artista que tem conquistado fãs com sua pegada autêntica e seu amor pela vaquejada. Influenciado por seu pai, ele decidiu continuar seu legado e seguir a trajetória musical. Versátil em suas composições, ele se inspira nas experiências do cotidiano. Um ponto de virada em sua carreira foi a regravação da canção “Eu, Você, o Mar e Ela”, que o impulsionou nas redes sociais e o apresentou ao cenário forrozeiro.

Unindo talento e paixão pela música, Paulin Vaqueiro se torna uma verdadeira expressão de sua identidade. Com este lançamento, ele espera obter o mesmo êxito de suas produções anteriores, atraindo novos públicos e apresentando seu trabalho a quem ainda não teve a oportunidade de conhecê-lo.

Ouça nas plataformas!

https://smd.suamusica.cd/AguentaCoracao