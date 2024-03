Destroços de avião desaparecido são encontrados na Serra do Japi

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou nesta sexta-feira (29) que foi localizado os destroços do avião que desapareceu, na quinta-feira (28), em Jundiaí, interior de São Paulo. As imagens capturadas mostram pedaços da fuselagem espalhados pela mata na Serra do Japi. Segundo a Força Aérea Brasileira, apenas o piloto estava a bordo da aeronave PT-WLP, que estava em situação regular. Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil de Jundiaí e Guarda Civil Municipal estão se dirigindo ao local do acidente, em uma área de mata fechada e de difícil acesso.

A FAB acionou investigadores do SERIPA IV, órgão regional do CENIPA em São Paulo, para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo o avião.Informações preliminares indicam que o avião decolou do Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro, em Jundiaí, com destino ao Campo de Marte, em São Paulo. No entanto, o piloto não conseguiu pousar e decidiu retornar. O último contato do piloto foi feito por rádio às 23h, enquanto sobrevoava a Serra do Japi. A aeronave pertence à empresa chinesa HKTC do Brasil.

*Reportagem produzida com auxílio de IA