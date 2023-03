Detalhes da nova âncora fiscal serão apresentados a Lula na sexta-feira, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na noite desta quarta-feira, 15, que os detalhes da nova âncora fiscal que substituirá o teto de gastos serão apresentados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na sexta-feira, 17. De acordo com o ministro, na oportunidade estarão presentes membros da equipe econômica e da Casa Civil. “Ele [Lula] marcou para depois de amanhã, portanto, a reunião para que os detalhes sejam apresentados. Já conversei com ele sobre o assunto”, disse Haddad a jornalistas antes de ir para reunião com parlamentares na residência do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Depois da proposta ser apresentada, o presidente Lula deve marcar a data de divulgação do projeto. O ministro da Fazenda comentou que, até o momento, não sabe se as medidas serão divulgadas antes ou depois da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), na próxima terça-feira, 21, e quarta-feira, 22. Inclusive, o próprio presidente disse nesta tarde que pretende tomar uma decisão antes da viagem oficial à China, prevista para o próximo dia 24. Sobre à elaboração do projeto, Haddad afirmou que o projeto de lei poderá ser redigido em 24 horas, assim que Lula der o aval. “Ele precisa validar o desenho para a gente poder redigir. Isso faz em 24 horas. São regras simples”, explicou. “O assunto está com o presidente da República. É um desenho novo, consistente, que o presidente tem que validar. Lula tem sensibilidade, governou durante oito anos o país”, completou.

Leia também

CPI do MST alcança assinaturas necessárias e é protocolada na Câmara



Investigação demonstrará que Ibaneis não foi conivente com atos de 8 de janeiro, diz defesa do governador