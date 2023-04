Detalhes extravagantes da Páscoa de Archie e Lilibet são revelados

A maioria das crianças celebra o domingo de Páscoa com muitos ovos de chocolate. Com os pequenos Archie e Lilibet Diana, não é diferente. De acordo com o Express, o príncipe Harry e Meghan Markle adoram comemorar a data em grande estilo na casa da família em Montecito, na Califórnia (EUA).

Os Sussex normalmente gostam de organizar uma extravagante caça aos ovos de Páscoa no impressionante jardim da mansão. Na série documental sobre o casal da Netflix, lançada no ano passado, Harry pode ser visto colocando um coelho de papelão em um canteiro de flores no jardim. No momento da filmagem, Meghan estava grávida de Lilibet, mas acredita-se que a jovem princesa participará das comemorações deste ano, revela o jornal.

Harry, Meghan, Lilibet e Archie no documentário da NetflixO incrível jardim da família possui um playground completo, que conta com dois escorregadores, estrutura de escalada, corda bamba e dois tipos de paredes de escalada. O restante da mansão também inclui uma adega, piscina e uma edícula.

Fã de culinária, acredita-se que Meghan preparará um banquete para os pequenos. Segundo o portal britânico, Harry e Meghan são pais ativos e sempre tentam aproveitar ao máximo as celebrações.

